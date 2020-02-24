В аэропортах Москвы отменяют авиарейсы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В столичных аэропортах происходят отмены и задержки авиарейсов. Сообщается, что изменения затронули 20 вылетов.
По информации портала "Яндекс.Расписания", в аэропорту Внуково известно об отмене 7 рейсов. При этом в Домодедово 3 вылета перенесли, еще 5 самолетов не взлетят вовсе.
В воздушной гавани Шереметьево сообщается о задержке 5 рейсов.
Причины изменений в расписании остаются неизвестными.
Ранее аэропорты Москвы также информировали о задержках авиарейсов. Изменения затронули более 10 вылетов.