Аэропорты Москвы сообщили о задержках авиарейсов

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В трех столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Сообщается, что изменения затронули более 10 вылетов. Об этом передает портал "Яндекс.Расписания".

В частности, в аэропорту Внуково задержали 2 рейса. При этом в Домодедово известно об отмене 7 вылетов.

В воздушной гавани Шереметьево информируют о переносе времени вылета для 2 самолетов.

Причины изменений в расписании не уточняются.

Ранее в Шереметьево прокомментировали фотографию с "обрушившимся" потолком в аэропорту. Пресс-служба воздушной гавани заверила, что снимок вырван из контекста.