В Шереметьево прокомментировали фото с "обрушившимся" потолком в аэропорту

Фото: Telegram-канал FrequentFlyers

В аэропорту Шереметьево прокомментировали информацию о возможном обрушении потолка в терминале С. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Так, в Шереметьево не подтвердили факт обрушения.

"Не подтверждаем. Проводятся работы в еще не открытом помещении. Это фото вырвано из контекста", – пояснили в пресс-службе.

В Сети ранее появилась фотография, на которой видно якобы упавший фрагмент потолка в терминале С аэропорта Шереметьево.