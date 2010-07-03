Жильцы коммуналки собираются судиться из-за обрушившегося потолка

13:00
13:00
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На западе столицы жители одной из коммунальных квартир боятся выходить на кухню. Там рушится потолок. Люди говорят, что плита не выдержала потопа, который случился еще в апреле.
Инцидент произошел в дома № 22 на Сколковском шоссе.
"Все плавало. Плита вся в воде, ящики и самовар я убрала. Потом потолок обвис, постепенно падать начал. Хорошо, что я находилась на работе", – рассказывает жительница квартиры Рушанья Шемалетдинова.
Сергей Панин, еще один житель коммуналки, уточнил, что воды при потопе было так много, что она просочилась и на этаж ниже – в магазин.
"Прибегают из магазина – вы нас топите. Мы пошли к этой соседке. Но разговаривать с ней бесполезно. Она прибежала, посмотрела – сказала, что ничего страшного, и ушла", – рассказал Панин.
После того, как на кухне начала сыпаться с потолка штукатурка, решили поговорить с соседкой еще раз. Женщина вину отрицает и призывает установить истинные причины обрушения.
"Значит так, давайте так скажем: вы его неправильно проштробили", – заявляет женщина.
Спорный вопрос телеканал Москва 24 переадресовал в национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ. Его представители также для начала посоветовали установить причины затопления.
"В квартире проходят коммуникации, которые относятся к общему имуществу. Если утечка происходит на стояках, у нас за надлежащее состояние отвечает управляющая компания. Если затопление происходит по вине собственников, то будет отвечать виновный. Неважно, оторвалась ли гибкая подводка, упала ли кастрюля. В любом случае все, что находится после запорной арматуры от отводов до стояков, это наше с вами имущество", – указывает заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.
В управляющей компании уже успели разобраться в этом вопросе.
"Причина – повреждение тройника в вышерасположенной квартире, установленного перед газовой колонкой. То есть он лопнул, и произошло залитие нижерасположенной квартиры. В связи с тем, что данное оборудование не является общедомовым имуществом, ГБУ не производит его ремонт и замену. Нами были даны рекомендации замены и поврежденного инженерного оборудования", – прокомментировал заместитель директора по общим вопросам ГБУ "Жилищник" Можайского района Артем Лукашин.
Получается, что оплатить ремонт должны собственники вышерасположенной квартиры. По словам специалистов, в случае отказа владельцы пострадавшего жилья могут обратиться в суд, что они и собираются в ближайшее время сделать.
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