Свыше 20 рейсов задержано в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах вновь сообщили о переносах авиарейсов. Известно, что изменения затронули более 20 вылетов.

По информации сайта "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали 3 рейса. При этом в аэропорту Домодедово один вылет перенесли и 15 отменили.

В воздушной гавани Шереметьево перенесли время вылета 4 самолетов.

Причины изменений в расписании остаются неизвестными.

Накануне столичные аэропорты также сообщали об отменах рейсов. Изменения затронули порядка 40 вылетов.

Задержки авиарейсов происходили и ранее. В понедельник, 24 февраля, аэропорты известили о переносе 20 вылетов.