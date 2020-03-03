Самолет S7 экстренно сел в Перми из-за угрозы "минирования"

Фото: flightradar24.com

Самолет авиакомпании S7 Airlines, следующий по маршруту Новосибирск – Москва, выполнил незапланированную посадку в Перми из-за сообщения о "минировании". Об этом сообщает сервис flightradar24.com.

По данным портала, самолет должен был проследовать в московский аэропорт Домодедово. Однако впоследствии лайнер переправили в аэропорт Перми – Большое Савино.

Как сообщает РИА Новости, экстренная посадка потребовалась после анонимного сообщения о "минировании" самолета. При этом на борту воздушного судна находились 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

За 3 марта это уже не первый подобный случай. Ранее самолет компании "Аэрофлот" экстренно посадили в аэропорту Хабаровска для проверки по факту аналогичного анонимного сообщения о минировании. Изначально лайнер следовал из Владивостока в Москву.

