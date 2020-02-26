Самолет Ан-2 вынужденно сел в Казахстане

Фото: телеграм-канал Hue

Самолет Ан-2, летевший из Усть-Каменогорска в Аксуат, совершил вынужденную посадку вблизи аэропорта Усть-Каменогорска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Командир воздушного судна авиакомпании "Орлан 2000" принял решение о вынужденной посадке после возникновения нештатной ситуации с двигателем. Обошлось без жертв.

Рейс Москва – Иркутск авиакомпании S7 не смог выполнить посадку в аэропорту назначения из-за тумана. Экипаж воздушного лайнера принял решение уйти на запасной аэродром в Улан-Удэ.

До этого экипаж пассажирского самолета авиакомпании "Победа" заявил о технической неисправности на борту лайнера рейсом Санкт-Петербург – Екатеринбург. Борт удачно приземлился в аэропорту отправления.