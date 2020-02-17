Самолет из Уфы в Пхукет перенаправили в Москву

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Самолет из Уфы в Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines перенаправили в Москву.
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Уфы, Boeing 777 приземлится в "Шереметьево".
По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад.
Причины решения не приводятся. В онлайн-табло "Шереметьево" говорится, что борт сядет в терминале E в 5.00 утра.
Ранее в "Шереметьево" совершил экстренную посадку самолет Nordwind из Ереван. На борту Boeing находились 158 пассажиров.
В Шереметьево экстренно готовится к посадке самолет из Еревана