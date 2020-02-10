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Происшествия

01:35

Экипаж рейса Санкт-Петербург – Екатеринбург сообщил о технической неисправности

происшествия транспорт

Фото: ITAR-TASS/Марина Лысцева

Экипаж пассажирского самолета авиакомпании "Победа" заявил о технической неисправности на борту лайнера. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора авиаузла "Воздушные ворота Северной столицы".

Известно, что самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. После выявления неисправности борт удачно приземлился в аэропорту отправления.

"Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", – рассказали в пресс-службе компании.

Уточняется, что все пассажиры доставлены в терминал аэропорта. Воздушная гавань Пулково продолжает работу в штатном режиме.

Ранее СК возбудил дело по факту жесткой посадки самолета в республике Коми. Сообщалось, что инцидент произошел из-за резкого изменения ветра.

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