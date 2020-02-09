Момент жесткой посадки самолета в Коми попал на видео

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Момент жесткой посадки самолета Boeing 737 в Коми попал на видео. ЧП заснял один из пассажиров.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска Республики Коми: самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Самолет следовал по маршруту Москва – Усинск, на борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с шасси. В Росавиации заявили, что лайнер остановился в пределах ВПП, экипаж и пассажиры не пострадали, степень повреждения самолета уточняется.

В свою очередь, в Минздраве Республики Коми уточнили, что один из пассажиров самолета обратился за помощью к медикам, но госпитализация не потребовалась.

На месте ЧП работают четыре единицы техники от МЧС и оперативная группа в составе 29 человек. Следственные органы начали проверку, Росавиация создала комиссию по расследованию причин жесткой посадки.