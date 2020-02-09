Пассажирский самолет ударился хвостом при посадке в Коми

Фото: телеграм-канал Baza

Пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска в Республике Коми. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"При посадке самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным, пострадавших нет", – сказал источник.

Видео: телеграм-канал Aviaincident

На борту находились 88 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной информации, причиной ЧП стала неисправность шасси, лайнер передней частью выкатился за пределы полосы.

Однако источник "Интерфакса" заявил, что в качестве причин аварии рассматривается отказ техники и ошибка экипажа в условиях сильного бокового ветра.

По данным телеграм-каналов, самолет летел из Москвы.