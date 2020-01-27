Пассажирский самолет приземлился на городской улице в Иране

Фото: AP/Mohammad Zarei/ISNA

Самолет иранской авиакомпании Caspian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и приземлился прямо на улице в городе Махшехре, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что самолет сел поперек дороги на "пузо". Возгорания не возникло. На борту находились 135 пассажиров. Вместе с членами экипажа они благополучно покинули борт. Никто не пострадал.

По предварительным данным, у лайнера не было никаких технических дефектов – пилоты просто запоздали с заходом на посадку.

Ранее лайнер иранской авиакомпании Iran Airtour произвел экстренную посадку в Тегеране. При этом также никто не пострадал.