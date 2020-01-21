Пассажир умер на борту самолета Москва – Южно-Сахалинск

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На борту самолета, летящего из Москвы в Южно-Сахалинск, умер пассажир. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минздрава Татарстана.

Отмечается, что лайнеру пришлось экстренно приземлиться в Казани из-за ухудшения самочувствия человека на борту. Прибывшие в аэропорт медики констатировали смерть пассажира.

В ночь на вторник, 21 января, самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту из-за больного пассажира. Ему попытались оказать помощь еще на борту, однако позднее стало известно, что предпринятые усилия не помогли.

Ранее подобный инцидент произошел на рейсе Пхукет – Москва. На борту скончалась грудная девочка из Израиля. Позднее СК начал проверку произошедшего.