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Происшествия

17:47

В Воронеже экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

происшествия

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, вылетевший из Сочи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Воронежа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В 15:34 командир самолета авиакомпании Utair запросил вынужденную посадку – пассажиру стало плохо", – рассказали в пресс-службе.

Позже стало известно, что пассажир с онкологическим заболеванием скончался во время посадки в аэропорту Воронежа. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там уточнили, что экипаж лайнера немедленно сделал объявление об ухудшении состояния пассажира на борту и нашел врача, который вплоть до посадки самолета проводил реанимационные мероприятия в хвостовой части салона. Наземные службы о ситуации также были предупреждены, самолет встретили медики и констатировали смерть пассажира, говорится в сообщении.

В конце сентября летевший из Киргизии самолет совершил экстренную посадку в самарском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка. После приземления ребенка госпитализировали в больницу № 5 города Самары с диагнозом ОРВИ.

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