Самолет Краснодар – Иркутск совершил вынужденную посадку из-за столкновения с птицей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолет "Уральских авиалинии", летевший из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Решение посадить воздушное судно в аэропорту Кольцова принял экипаж Airbus A320. Посадка прошла благополучно.

Пассажиров доставят в Иркутск на другом самолете. Планируемое время вылета – 10:55 по московскому времени.

Ранее с птицей столкнулся самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Домодедово в Екатеринбург. Несмотря на это, полет прошел в штатном режиме.

15 августа произошел еще один случай столкновения лайнера "Уральских авиалиний" с птицами. Самолет, летевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в поле сразу после вылета. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.