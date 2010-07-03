Самолет Краснодар – Иркутск совершил вынужденную посадку из-за столкновения с птицей

Самолет "Уральских авиалинии", летевший из Краснодара в Иркутск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за столкновения с птицей, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Решение посадить воздушное судно в аэропорту Кольцова принял экипаж Airbus A320. Посадка прошла благополучно.
Пассажиров доставят в Иркутск на другом самолете. Планируемое время вылета – 10:55 по московскому времени.
Ранее с птицей столкнулся самолет "Уральских авиалиний", следовавший из Домодедово в Екатеринбург. Несмотря на это, полет прошел в штатном режиме.
15 августа произошел еще один случай столкновения лайнера "Уральских авиалиний" с птицами. Самолет, летевший из Жуковского в Симферополь, аварийно сел в поле сразу после вылета. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.