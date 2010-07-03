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05:26

МАК подготовил отчет по посадке самолета в кукурузное поле

происшествия транспорт

05:26

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Фото: EPA/TASS/Dmitry Serebryakov

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321, который сел в кукурузное поле в Подмосковье.

Как сообщил ТАСС источник в МАК, промежуточные итоги подтверждают первоначальную версию – отказ обоих двигателей из-за попадания птиц.

Кроме того, там описывается состояние самолета, действия экипажа, наземных служб, переговоры с диспетчерами и действия аварийно-спасательных команд.

В отчете также отражены и рекомендации по безопасности полетов из аэропорта Жуковский. Уточняется, что доклад будет опубликован в ближайшие дни.

15 августа Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Жуковского в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и был вынужден экстренно приземлиться на кукурузное поле.

На борту лайнера в тот момент находились 226 пассажиров. За помощью врачей обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована.

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

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