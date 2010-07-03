Слова бортпроводника севшего в поле A321 стали слоганом на одежде

Фото: www.instagram.com/ural_airlines

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала продавать футболки с фразой бортпроводника Дмитрия Ивлицкого после посадки самолета на поле в Подмосковье.

"Друзья, по многочисленным просьбам мы сделали ограниченную партию футболок с фразой, которая уже стала крылатой: "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Фраза принадлежит бортпроводнику лайнера А321 "Уральских авиалиний" Ивлицкому", – говорится на странице авиаперевозчика в Instagram.

В сообщении отмечается, что так он направлял пассажиров лайнера.

Футболку можно купить за 700 рублей.

ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321, выполнявший рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и был вынужден экстренно приземлиться на кукурузное поле. На борту лайнера в тот момент находились 226 пассажиров. За помощью врачей обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.