МАК готовит рекомендации по безопасности полетов в Жуковском после ситуации с Airbus A321

Фото: ТАСС/Эмин Джафаров

Межгосударственный авиационный комитет начнет подготовку целого ряда рекомендаций для улучшения безопасности полетов и орнитологической ситуации в районе аэропорта Жуковский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МАК.

"МАК готовит отчет об авиационном происшествии с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний". В нем будет ряд рекомендаций по улучшению безопасности полетов, улучшению орнитологической ситуации в аэропорту Жуковский", – рассказали в ведомстве.

15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По поступившей информации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего силовые установки были выведены из строя.

Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле. 226 пассажиров, которые находились на борту лайнера, были эвакуированы.

Сейчас идут работы по демонтажу самолета. Специалисты начали разрезать воздушное судно на части.