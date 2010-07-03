Аварийно севший A321 начали разрезать на части

13:02
13:02
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Фото: Агентство "Москва"
Специалисты начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Московской области, сообщает телеканал Москва 24.
"Сегодня работы начались по разрезанию воздушного судна", – сообщили в пресс-службе перевозчика.
22 августа на месте происшествия завершили работу специалисты Следственного комитета. Представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская уточнила, что в рамках расследования изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также иные документы.
Также работу с черными ящиками Airbus A321 завершили специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта были идентифицированы, а запись – расшифрована и передана комиссии по расследованию ЧП.
Сам лайнер уже подготовили к эвакуации – из воздушного судна удалили топливо и элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов. Части самолета больше эксплуатироваться не будут.
Утром 15 августа лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
МАК передал расшифровки бортовых самописцев Airbus A321 комиссии по расследованию
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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