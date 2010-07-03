Аварийно севший A321 начали разрезать на части

Фото: Агентство "Москва"

Специалисты начали разрезать на части самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в Московской области, сообщает телеканал Москва 24.

"Сегодня работы начались по разрезанию воздушного судна", – сообщили в пресс-службе перевозчика.

22 августа на месте происшествия завершили работу специалисты Следственного комитета. Представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская уточнила, что в рамках расследования изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также иные документы.

Также работу с черными ящиками Airbus A321 завершили специалисты Межгосударственного авиационного комитета. Голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта были идентифицированы, а запись – расшифрована и передана комиссии по расследованию ЧП.

Сам лайнер уже подготовили к эвакуации – из воздушного судна удалили топливо и элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов. Части самолета больше эксплуатироваться не будут.

Утром 15 августа лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, экстренно сел на кукурузное поле неподалеку от аэропорта вылета после столкновения со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров, все они живы. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

Летчикам A321 присвоили звания Героев России, остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

