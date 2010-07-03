Самолет Airbus А321 начнут убирать с поля с 23 августа

Фото: ТАСС/Галина Елисеева

Самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" подготовили к эвакуации с поля. Из воздушного судна удалили топливо, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Также с самолета удалены все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района Московской области воздушное судно будет разрезано и вывезено по частям", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, в будущем не планируется эксплуатировать части этого лайнера.

Кроме того, на месте посадки закончили работу Следственный комитет и комиссия МАК.

"СК России и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники авиакомпании "Уральские авиалинии", – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.

В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 11

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.

Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передали сигнал бедствия и попросили разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказал второй двигатель. Далее самолет сел в поле и снова вышел на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.

