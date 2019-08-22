МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

17:20 (обновлено 22.08.2019 17:44)
17:20
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу с черными ящиками Airbus A321, аварийно севшего в кукурузном поле, сообщает ТАСС.
Отмечается, что голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы. Запись расшифрована и передана комиссии по расследованию ЧП.
По данным агентства, в течение 30 дней МАК подготовит промежуточный отчет о результатах расследования.
Следователи также завершили работы на месте аварийной посадки А321, сообщила Агентству "Москва" представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.
"Следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, задействованные в расследовании обстоятельств жесткой посадки воздушного судна, следовавшего рейсом "Москва – Симферополь", завершили следственные действия на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела изучается техническая документация о состоянии аэродромного оборудования, а также иные документы, имеющие значение для установления истины", – рассказала Марковская.
Следователи приступили к изучению и анализу данных с бортовых самописцев. Полученная информация будет исследована и сопоставлена с видеозаписями очевидцев, аудиопереговорами пилотов, показаниями пассажиров и членов экипажа, а также с другими полученными в ходе первоначальных следственных действий материалами для восстановления полной и объективной картины.
Ранее самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" подготовили к эвакуации с поля. Из воздушного судна удалили топливо, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов.
Как отметили в пресс-службе авиакомпании, в будущем не планируется эксплуатировать части этого лайнера. Кроме того, на месте посадки закончили работу Следственный комитет.
ЧП произошло утром 15 августа. На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы. За медпомощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Владимир Путин присвоил летчикам A321 звания Героев России. Остальных членов экипажа глава государства наградил орденами Мужества.
В "Уральских авиалиниях" рассказали, что причиной аварийной посадки стало попадание птиц в двигатели. В Летно-исследовательском институте имени Громова заверили, что система отпугивания птиц в аэропорту работала.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. МАК сформировал комиссию для расследования.
Согласно данным расшифровки записи с "черных ящиков", которая была опубликована в Сети, перед вылетом диспетчеры предупреждали экипаж о птицах. Через пару минут после взлета пилоты передали сигнал бедствия и попросили разрешения вернуться в аэропорт, но в этот момент отказал второй двигатель. Далее самолет сел в поле и снова вышел на связь – уже с земли. Пилотам удалось посадить лайнер с полными баками топлива с выключенными двигателями и без шасси.
Аварийно севший в Жуковском Аirbus A321 утилизируют
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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