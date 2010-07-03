Экипаж аварийно севшего в поле A321 вышел на работу

08:56
08:56
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Фото: ТАСС/Буценко Антон
Экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, вышел на работу, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе перевозчика уточнили, что на больничном остался только второй пилот Георгий Мурзин, получивший травмы при посадке.
Что касается пилота Дамира Юсупова, он вышел на работу, но сперва ему предстоит пройти медицинское обследование. Затем он сможет приступить к полетам, однако произойдет это не раньше следующей недели. То же самое касается остального экипажа.
ЧП произошло утром 15 августа. Airbus A321, выполнявший рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей чаек и был вынужден экстренно приземлиться на кукурузное поле. На борту лайнера в тот момент находились 226 пассажиров. За помощью врачей обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Одна женщина была госпитализирована.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники Уральских авиалиний: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
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Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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