Ребенок умер на борту самолета Москва – Грозный

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Самолет, следовавший из Москвы в Грозный, вынужденно сел в Волгограде из-за смерти ребенка на борту, сообщает "Интерфакс".

Лайнер приземлился в волгоградском аэропорту 3 октября около 22:00 по местному времени (21:00 мск). Во время полета ухудшилось состояние двухмесячной пассажирки, и в результате она скончалась. Ребенка доставили в больницу, однако, несмотря на все попытки, спасти ее врачи уже были не в силах.

Представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник рассказала, что по данному факту проводится проверка. Она добавила, что по предварительным данным, у ребенка было серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной его смерти.

Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре у Boeing 767 компании Azur Air при посадке в международном аэропорту Барнаула загорелась правая стойка шасси. Лайнер приземлился благополучно, никто не пострадал.