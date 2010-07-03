Стойка шасси загорелась при посадке Boeing в Барнауле

При посадке в международном аэропорту Барнаула у лайнера Boeing 767 загорелась правая стойка шасси. Воздушное судно приземлилось благополучно.
"На борту находились 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пострадавших нет", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет летел из вьетнамского города Камрань, уточняет РИА Новости. Воздушное судно принадлежит Azur Air.
"Во время полета и приземления экипаж самолета ни о каких неисправностях не сообщал", – указали в экстренных службах.
Возгорание к настоящему моменту ликвидировано. Иных повреждений самолет не получил. За медицинской помощью никто не обращался. Причины произошедшего устанавливаются.
Несколькими днями ранее сообщалось, что самолет компании Red Wings, который должен был доставить туристов в Москву из Тивата, едва не сгорел. Он задымился при посадке в черногорском аэропорту. Называют две причины произошедшего: резкое торможение и жара. В результате шасси задымилось, дым окутал почти весь самолет. Пожара не было, спасатели успели быстро охладить колесо. Люди не пострадали.
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