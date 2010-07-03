Самолет из Москвы в Ереван задержали на 7,5 часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс SVR 2633 авиакомпании "Уральские авиалинии" из Москвы в Ереван задержали на 7,5 часов. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении в социальной сети Facebook.

Отмечается, что он прибудет в Ереван 8 сентября в 08:10 (07:10 мск) вместо 00:40 (23:40 мск 7 сентября). Уточняется, что рейс задержан по решению авиакомпании. Причина задержки не указывается.

Ранее самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира.