Летевший в Москву самолет сел в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира

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Самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Приволжскоой транспортной прокуроры.

Пассажир 1956 года рождения почувствовал себя плохо во время полета. Командир воздушного судна принял решение посадить самолет в ближайшем аэропорту.

Спасти пассажира не удалось – на момент восхождения реаниматологов на борт он скончался. После инцидента рейс вылетел из Нижнего Новгорода в аэропорт назначения.

Ранее самолет Москва – Владивосток прервал вылет из Шереметьево из-за неисправности. В авиагавани уточнили, что у самолета загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали.