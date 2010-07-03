У самолета в Шереметьево загорелся двигатель

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Самолет, выполнявший рейс Москва – Владивосток, прервал вылет в аэропорту Шереметьево из-за неисправности, сообщает Агентство "Москва".

В авиагавани уточнили, что у самолета авиакомпании "Россия" произошло возгорание двигателя. В результате никто не пострадал.

Пассажиров эвакуировали, а лайнер сейчас буксируют на стоянку.

3 сентября в столичном аэропорту Шереметьево самолеты авиакомпаний Royal Flight и "Аэрофлот" зацепились закрылками при буксировке. В результате ЧП никто не пострадал. Воздушные судна получили незначительные повреждения. Прокуратура организовала проверку.