"Стюардесса сказала, что самолеты поздоровались". Пассажир – об инциденте в Шереметьево

03 сентября, 20:11
03 сентября, 20:11
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Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"
Пассажир лайнера "Аэрофлота", зацепившегося закрылками при буксировке с самолетом авиакомпании Royal Flight, рассказал об обстоятельствах инцидента.
"Мы не услышали удар, еще не взлетали. Оказалось, что мимо проезжающий самолет зацепился за наш. Стюардесса сказала, что самолеты поздоровались", – цитирует сайт "Комсомольской правды" пассажира.
Далее людей попросили не паниковать, забрать свои вещи и покинуть самолет.
Днем во вторник, 3 сентября, в аэропорту Шереметьево не смогли разъехаться два пассажирских самолета. Лайнеры зацепились крыльями. Инцидент произошел во время буксировки одного из воздушных судов, который был без пассажиров. Борт компании "Аэрофлот" готовился к вылету в Пекин.
Причины ЧП сейчас выясняют. По предварительной информации, при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины не учел дистанцию между самолетами. К проверке подключились сотрудники транспортной прокуратуры.
Аэропорт работает в штатном режиме. "Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ", – указали в пресс-службе воздушной гавани.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, резервный борт "Аэрофлота" вылетел в Пекин в 19:18 по местному времени.
Два самолета зацепились закрылками при буксировке в Шереметьево
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