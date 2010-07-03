"Стюардесса сказала, что самолеты поздоровались". Пассажир – об инциденте в Шереметьево

Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"

Пассажир лайнера "Аэрофлота", зацепившегося закрылками при буксировке с самолетом авиакомпании Royal Flight, рассказал об обстоятельствах инцидента.

"Мы не услышали удар, еще не взлетали. Оказалось, что мимо проезжающий самолет зацепился за наш. Стюардесса сказала, что самолеты поздоровались", – цитирует сайт "Комсомольской правды" пассажира.

Далее людей попросили не паниковать, забрать свои вещи и покинуть самолет.

Днем во вторник, 3 сентября, в аэропорту Шереметьево не смогли разъехаться два пассажирских самолета. Лайнеры зацепились крыльями. Инцидент произошел во время буксировки одного из воздушных судов, который был без пассажиров. Борт компании "Аэрофлот" готовился к вылету в Пекин.

Причины ЧП сейчас выясняют. По предварительной информации, при буксировке самолета Royal Flight водитель буксирующей машины не учел дистанцию между самолетами. К проверке подключились сотрудники транспортной прокуратуры.

Аэропорт работает в штатном режиме. "Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы. Событие не отразилось на операционной деятельности МАШ", – указали в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, резервный борт "Аэрофлота" вылетел в Пекин в 19:18 по местному времени.

