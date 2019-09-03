Два самолета зацепились закрылками при буксировке в Шереметьево

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Самолеты Royal Flight и "Аэрофлота" зацепились закрылками в столичном аэропорту Шереметьево, передает Агентство "Москва" со ссылкой на главу дирекции по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

"Самолеты не столкнулись, а зацепились закрылками. Пассажиров рейса "Аэрофлота" пересаживают на другой рейс", – сказала Захаренкова.

По данным справочной аэропорта, вылет данного рейса в Пекин отложен до 18:00.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота" рейсом Москва – Пекин столкнулся с воздушным судном авиакомпании Royal Flight.

31 августа самолет Boeing 737 сел в аэропорту Шереметьево с неисправным двигателем. Воздушное судно летело рейсом 1135 по маршруту Сочи – Москва. В полете у него сработал датчик неисправности правого двигателя. Посадка прошла штатно.