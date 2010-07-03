Повредившим самолет погрузчиком в Шереметьево мог управлять стажер

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Погрузчиком, который столкнулся с самолетом авиакомпании "Аэрорфлот" в Шереметьево, управлял стажер. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на слова знакомого с ситуацией источника.

Инцидент произошел утром 24 августа. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что лайнер находился на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа. Пострадавших в результате происшествия нет.

Представители аэропорта устанавливают причины аварии.

В Шереметьево трап врезался в лайнер "Аэрофлота"

Ранее сообщалось, что терминал G в Шереметьево могут построить в составе южного терминального комплекса. По словам замгендиректора аэропорта по строительству Сергея Папкова, терминал G – перспективный проект, строительство которого может начаться в 2024-2025 годах. Также в долгосрочной перспективе рассматривается возможность реконструкции терминала F.