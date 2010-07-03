В Шереметьево расследуют столкновение трапа с самолетом

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В аэропорту Шереметьево утром 24 августа трап столкнулся с самолетом, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что лайнер находился на удаленной стоянке без пассажиров и экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время представители аэропорта устанавливают причины произошедшего.

Ранее в Шереметьево совершил аварийную посадку частный самолет компании "Глобал джет", летевший из Москвы в Самару. На борту с тремя членами экипажа и четырьмя пассажирами отказала гидросистема. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.