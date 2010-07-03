"Победа" заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

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В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты. Заявление лоукостера цитирует Агентство "Москва".

"21 августа на рейсе DP457 Москва – Чебоксары женщина с ручной кладью, значительно превышающей максимальные габариты калибратора, пришла на посадку в 19:18. На ее посадочном талоне указано, что посадка закрывается в 19:15", – отметили представители компании.

Там добавили, что в 19:23, когда женщина согласилась выполнить правила, "досадить" ее на рейс было уже невозможно. Двери гейта закрыли, а автобусы с клиентами уехали на удаленную стоянку к самолету.

При этом "Победа" призвала СМИ и соцсети "прекратить заниматься потребительским терроризмом и ловить хайп". Представители лоукостера добавили, что информация о похоронах в Чебоксарах была опровергнута самой пассажиркой.

До этого директор пассажирского хэндлинга компании UTG Екатерина Колобова сообщила, что женщина, просившая допустить ее на борт самолета, прибыла на рейс за минуту до окончания посадки. По словам Колобовой, пенсионерке отказали в посадке с негабаритной ручной кладью, чтобы вовремя доставить на борт 183 пассажиров, ждавших в автобусе.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника. В итоге пассажирке все же отказали, так как пока она доставала из сумки негабаритные вещи, время посадки завершилось.

Роспотребнадзор возбудил административное дело. В ведомстве сообщили, что специалисты изучат обстоятельства произошедшего и примут меры по защите пострадавшей.