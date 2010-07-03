В UTG объяснили недопуск женщины на рейс во Внуково

Фото: скриншот видео телеграм-канал BAZA

Женщина, просившая допустить ее на борт самолета авиакомпании "Победа", чтобы лететь в Чебоксары на похороны родственника, прибыла на рейс за минуту до окончания посадки. Об этом сообщила директор пассажирского хэндлинга компании UTG Екатерина Колобова.

По ее словам, 21 августа женщина прибыла на рейс ДР457 в 19:19 в последний момент и имела при себе сверхнормативную ручную кладь. "При покупке авиабилета пассажир был уведомлен о правилах перевозки багажа", согласно которым ручная кладь по габаритам не должна превышать 36x30x27 сантиметров, напомнила Колобова.

Как отметила представитель UTG, "агент-контролер проинформировал пассажира о том, что ручную кладь необходимо привести в соответствие с нормами авиакомпании и о том, что посадка будет закрыта через минуту". В 19:22 посадка на рейс завершилась и женщине посоветовали "обратиться за дополнительными разъяснениями в авиакомпанию", добавила Колобова.

Она пояснила, что пенсионерке отказали в посадке с негабаритной ручной кладью, чтобы вовремя доставить на борт 183 пассажиров, ожидавших в автобусе. "Компания UTG уважает интересы и право пассажиров на своевременный перелет и исполняет свои обязанности перед авиакомпаниями согласно установленным стандартам", – говорится в заявлении компании.

"Мы убеждены в том, что нарушения правил недопустимо", – подчеркнули в UTG и призвали пассажиров заблаговременно планировать прибытие в аэропорт и соблюдать правила перевозки багажа.

Ранее в соцсетях стали обсуждать видео, на котором женщина просит пропустить ее на рейс "Победы" Москва – Чебоксары, объясняя, что летит на похороны родственника. В итоге пассажирке отказали в посадке, так как пока она доставала из сумки негабаритные вещи, время посадки завершилось. По мнению интернет-пользователей, сотрудники UTG позволили себе некорректное обращение с пенсионеркой.

В конце февраля 2019 года "Победу" обязали устранить нарушения по правилам ручной клади. Предостережение авиакомпании выдал Ространснадзор.