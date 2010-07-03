"Победа" прокомментировала видео с умоляющей пустить на рейс женщиной

17:34
17:34
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Ранее в соцсетях появилось видео, на которой женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары на похороны родственника. Представитель компании заявил, что специалисты изучили ситуацию и пришли к выводу, что женщину не посадили в самолет обоснованно.
"У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры", – подчеркнул представитель "Победы".
При этом представитель добавил, что в занимавшуюся посадкой пассажиров компанию UTG направят претензию с просьбой провести работу по обучению корректному общению с клиентами.
Ранее "Победа" разрешила пассажирам провозить в салоне самолета ноутбуки без чехла сверх установленной нормы ручной клади. Гендиректор компании Андрей Калмыков отметил, что в 2019 году было отмечено увеличение до 38% доли бизнес-клиентов, которым важно продолжать рабочий процесс во время полета. Вместе с тем на некоторых рейсах количество таких пассажиров возрастало до 43%.
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