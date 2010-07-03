Авиапассажирам напомнили о правах при задержках и отмене рейсов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Управление Роспотребнадзора по Московской области напомнило о правах пассажиров при задержках рейсов.
Согласно общим правилам, за задержку или опоздание транспортного средства в пункт назначения перевозчик должен выплатить пассажиру штраф, если не будет доказано, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности, или других обстоятельств, которые не зависели от перевозчика, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В случае изменения расписания движения самолетов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров.
Если рейс задерживается или отменен из-за непогоды, по техническим и другим причинам, перевозчик обязан организовать для пассажиров следующие услуги: предоставление комнат матери и ребенка (для пассажиров с детьми в возрасте до семи лет), два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более двух часов.
Также перевозчик обязан организовать горячее питание при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов днем и каждые восемь часов ночью. В гостинице пассажиров должны размещать при ожидании отправления рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное.
В ведомстве добавили, что услуги предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. Время ожидания отправления рейса начинается со времени отправления рейса, которое указано в билете.
Ранее сообщалось, что в законопроект, ужесточающий ответственность авиакомпаний перед клиентами, внесли поправки, согласно которым авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки при длительной задержке багажа или рейса.
Как рассказал один из авторов поправок, член комитета Государственной думы по транспорту Максим Сураев, речь идет о возможном повышении штрафов с 25 до 250 рублей за каждый час опоздания. По словам парламентария, обсуждаемая мера призвана стимулировать авиакомпании доставлять багаж своевременно и в целом улучшить качество своей работы.
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