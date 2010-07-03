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20:42

Депутат ГД обратился в прокуратуру после недопуска женщины на рейс во Внуково

происшествия транспорт

20:42

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Фото: телеграм-канал Baza

Транспортную прокуратуру попросили разобраться c недопуском пассажирки на рейс в аэропорту Внуково – соответствующий запрос направил заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, пишет Агенство "Москва".

"Я как депутат Госдумы направляю запрос в транспортную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных в этой дикой сцене, которая разворачивалась на глазах сотен пассажиров, гостей столицы, в одном из крупнейших аэропортов Москвы", – заявил Ревенко.

Он добавил, что не в первый раз сталкивается с подобным поведением сотрудников компании UTG, которая занимается логистикой и отправкой пассажиров. По словам Ревенко, представители фирмы остаются "черствы" к просьбам граждан, "устраивают охоту за незадачливыми пассажирами" и "цепляются за каждую мелочь".

"Складывается впечатление, что их премируют за особо изощренные издевательства", – подытожил замсекретаря, выразив уверенность в том, что "допустившие скотское отношение к пассажиру должны быть наказаны".

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары рейсом "Победы" на похороны родственника. Пассажирке в итоге отказали, так как пока она извлекала из сумки негабаритные вещи, посадка уже завершилась. Отмечалось, что сотрудники UTG позволили себе некорректное поведение.

Видео: телеграм-канал Baza

Сам лоукостер уже прокомментировал ситуацию. В авиакомпании заявили, что "есть четкие правила, которые никто не должен нарушать". Там также добавили, что в UTG направят претензию с просьбой провести работу по общению с клиентами.

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