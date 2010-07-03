Депутат ГД обратился в прокуратуру после недопуска женщины на рейс во Внуково

20:42
20:42
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Фото: телеграм-канал Baza
Транспортную прокуратуру попросили разобраться c недопуском пассажирки на рейс в аэропорту Внуково – соответствующий запрос направил заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко, пишет Агенство "Москва".
"Я как депутат Госдумы направляю запрос в транспортную прокуратуру с требованием разобраться и наказать виновных в этой дикой сцене, которая разворачивалась на глазах сотен пассажиров, гостей столицы, в одном из крупнейших аэропортов Москвы", – заявил Ревенко.
Он добавил, что не в первый раз сталкивается с подобным поведением сотрудников компании UTG, которая занимается логистикой и отправкой пассажиров. По словам Ревенко, представители фирмы остаются "черствы" к просьбам граждан, "устраивают охоту за незадачливыми пассажирами" и "цепляются за каждую мелочь".
"Складывается впечатление, что их премируют за особо изощренные издевательства", – подытожил замсекретаря, выразив уверенность в том, что "допустившие скотское отношение к пассажиру должны быть наказаны".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары рейсом "Победы" на похороны родственника. Пассажирке в итоге отказали, так как пока она извлекала из сумки негабаритные вещи, посадка уже завершилась. Отмечалось, что сотрудники UTG позволили себе некорректное поведение.
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