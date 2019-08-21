С кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой

09:44
09:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/MNStudio
В Приморье семья через суд взыскала с кондитера ущерб за свадебный торт с сальмонеллой. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Как рассказали в ведомстве, жительница города Большой Камень заказала торты на свою свадьбу у кулинара, который работал на дому без регистрации в качестве предпринимателя. После чаепития с тортами члены семьи почувствовали себя плохо.
Заказчицу тортов и ее маленького сына госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез". По данным краевой прокуратуры, такой же диагноз поставили всем, кто ел торты в праздничный день. Анализ подтвердил, что в кондитерских изделиях действительно присутствовали бактерии сальмонеллы.
Впоследствии жительница Приморья обратилась в суд с иском к изготовителю тортов, требуя взыскать стоимость заказа, а также возместить вред здоровью ее и сына. Шкотовский районный суда частично удовлетворил исковые требования истицы, но женщина осталась недовольна решением и подала апелляцию.
В итоге, сообщили в прокуратуре, судебная коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда изменила решение районного суда. С кондитера взыскали не только стоимость тортов (более 4,2 тысячи рублей), но и 20 тысяч рублей в пользу заказчицы и ее сына, а также штраф в размере 12,4 тысячи рублей.
Ранее СМИ сообщили, что в Саратове мужчина пытался отравить конфеты в магазине. Он посыпал сладости на прилавке крысиным ядом. Подозреваемого задержали. Полиция начала проверку.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: