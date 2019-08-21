С кондитера взыскали ущерб за свадебный торт с сальмонеллой

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В Приморье семья через суд взыскала с кондитера ущерб за свадебный торт с сальмонеллой. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Как рассказали в ведомстве, жительница города Большой Камень заказала торты на свою свадьбу у кулинара, который работал на дому без регистрации в качестве предпринимателя. После чаепития с тортами члены семьи почувствовали себя плохо.

Заказчицу тортов и ее маленького сына госпитализировали с диагнозом "сальмонеллез". По данным краевой прокуратуры, такой же диагноз поставили всем, кто ел торты в праздничный день. Анализ подтвердил, что в кондитерских изделиях действительно присутствовали бактерии сальмонеллы.

Впоследствии жительница Приморья обратилась в суд с иском к изготовителю тортов, требуя взыскать стоимость заказа, а также возместить вред здоровью ее и сына. Шкотовский районный суда частично удовлетворил исковые требования истицы, но женщина осталась недовольна решением и подала апелляцию.

В итоге, сообщили в прокуратуре, судебная коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда изменила решение районного суда. С кондитера взыскали не только стоимость тортов (более 4,2 тысячи рублей), но и 20 тысяч рублей в пользу заказчицы и ее сына, а также штраф в размере 12,4 тысячи рублей.

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