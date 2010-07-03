СК проводит проверку после гибели механика на теплоходе в Петербурге

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Следственный комитет организовал предварительную проверку после пожара на теплоходе в Санкт-Петербурге, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Инцидент произошел утром в четверг, 22 августа, на Соляном причале Октябрьской набережной. Во время возгорания погиб механик, находящийся в каюте. 320 человек были эвакуированы.

Огонь потушили силами 60 спасателей с привлечением 14 единиц техники. Пассажиры теплохода не пострадали. Их разместили на судне "Сергей Дягилев".

13 августа в затоне Сибирский в Нижегородской области загорелся теплоход "Святая Русь". Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Приволжская транспортная прокуратура выясняет причину ЧП.