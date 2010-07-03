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21:46

Теплоход "Святая Русь" накренился во время тушения пожара

происшествия пожар

21:46

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Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Теплоход "Святая Русь", загоревшийся в затоне Сибирский в Нижегородской области 13 августа, накренился во время тушения огня. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"По предварительным данным, корабль накренился, есть угроза, что он опрокинется", – рассказал собеседник агентства. По его словам, "пожарные выведены с корабля в целях соблюдения техники безопасности". Как уточнил представитель экстренных служб, сейчас открытого огня на теплоходе нет, хотя остаются "отдельные задымления".

В 17:18 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на теплоходе. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Приволжская транспортная прокуратура выясняет причину ЧП.

В тушении принимали участие 38 человек и 13 единиц техники. К работам также привлекли пожарный катер "Вьюн".

Трехпалубный теплоход "Святая Русь", ранее носивший название "Родина", был спущен на воду в ГДР в 1955 году. Судно не эксплуатируется с 2018 года. В момент возгорания пассажиров на нем не было.

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