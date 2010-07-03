В СПЧ назвали решение проблемы лесных пожаров в Сибири

14:54
14:54
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ, руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин подтвердил сокращение площади лесных пожаров за счет осадков, передает ИА "НСН".
"По состоянию на вчерашний день мы видим, что примерно пять миллионов гектаров была площадь действующих пожаров. Тем не менее, действительно, можно говорить о том, что площадь пожаров пошла на убыль. Здесь помогают осадки, которые выпали на значительной части территории, которая горела", – заявил Куксин.
Он уточнил, что сейчас вся территория Прибайкалья находится в зоне фронта с дождями, которые как раз и помогают ликвидировать возгорание. Эксперт надеется, что в ближайшее время дожди придут и в Эвенкию, что позволит "исправить ситуацию по-настоящему".
Ранее Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу, МЧС и Минобороны около шести миллиардов рублей из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Федерация Авиалесоохраны сообщила, что площадь лесных пожаров в России сократилась до 266,4 тысячи гектаров. Только за прошедшие сутки специалистам удалось ликвидировать возгорание на площади 5998 гектаров.
Из-за сложной пожароопасной обстановки режим ЧС действует в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. По предварительным заключениям, возгорания могли произойти из-за сухой грозы, но рассматриваются и другие версии. В отношении чиновников министерства лесного хозяйства Красноярского края возбудили уголовное дело. Их подозревают в том, что они не приняли мер по ликвидации лесных пожаров.
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