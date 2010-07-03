Пожар на теплоходе "Святая Русь" локализован

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на теплоходе "Святая Русь" в затоне Сибирский Нижегородской области локализован. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Пожар на трехпалубном теплоходе локализован", – заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на неэксплуатируемом теплоходе в Сибирском затоне в городе Бор Нижегородской области возросла до 450 квадратных метров.

В тушении задействовали 38 человек и 13 единиц техники, привлекли пожарный катер "Вьюн". Причина задымления и размер ущерба устанавливаются. На место происшествия выехали следственная группа и заместитель Приволжского транспортного прокурора. Данных о погибших или пострадавших нет. Судно не эксплуатируется с 2018 года, пассажиров на нем не было.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" (прежнее название – "Родина") был спущен на воду в ГДР в 1955 году. В 2006 году он прошел последнюю модернизацию. Транспортное средство рассчитано на 216 пассажиров.

