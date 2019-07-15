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Фото: телеканал 78

Теплоход "Метеор" врезался в Дворцовую набережную у здания Эрмитажа в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал 78.

В результате скоростное судно повредило носовую часть. Несмотря на ЧП, корабль отправился в дальнейшее плавание.

Информации о пострадавших не поступало.

8 июля четырехпалубный круизный теплоход с иностранными туристами сел на мель вблизи поселка Тихвинское в Рыбинском водохранилище.

По предварительным данным, у судна отказала электрическая рулевая машина. В результате ЧП никто не пострадал.