Теплоход с туристами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Четырехпалубный круизный теплоход с иностранными туристами сел на мель вблизи поселка Тихвинское в Рыбинском водохранилище, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Речь идет о теплоходе Viking Helgi, совершающем 14-дневные рейсы по России с отправлением из Москвы и Санкт-Петербурга. На его борту находятся 300 иностранных туристов и 100 членов экипажа.

По предварительным данным, у судна отказала электрическая рулевая машина. В результате ЧП никто не пострадал.

В Главном управлении МЧС по Ярославской области уточнили, что посадка на мель длилась минут 10, после чего теплоход продолжил движение.

В мае на Северном речном вокзале столкнулись два теплохода. Один из них отправлялся в круиз по маршруту Москва – Кострома, другой отстаивался без пассажиров в ожидании отправления в Чебоксары.