Причину столкновения теплоходов устанавливают в Москве

Причину столкновения двух теплоходов на Северном речном вокзале установит в течение 10 дней Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ "Канал имени Москвы".
"При отправлении от причала № 1 СРВ в круиз по маршруту Москва – Кострома теплоход "Александр Свирский" (ООО "Волгалайн") совершил соприкосновение с теплоходом "К.А.Тимирязев" (ИП Сизин), который отстаивался без пассажиров на причале № 2 СРВ в ожидании отправления в Чебоксары", – отмечают сотрудники ФГБУ "Канала имени Москвы".
По предварительной версии, причиной столкновения стал сильный ветер. Отмечается, что начальник судна "Александр Свирский" не учел сильных порывов ветра, в результате чего у морского судна было повреждено леерное ограждение. При этом теплоход "К.А.Тимирязев" не получил видимых повреждений, у него пострадало только лакокрасочное покрытие.
На момент ЧП на борту "Александра Свирского" находились 142 туриста и 43 члена экипажа, а на теплоходе "К.А.Тимирязев" – команда в составе около 50 человек.
В результате инцидента никто не пострадал, однако столкновение привело к задержке отправления судна "Александр Свирский". График движения остальных судов не изменился.
По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку. После проверки судна должны отправиться в запланированный круиз, после которого им предстоит пройти внеочередное освидетельствование Российского речного регистра.
"Канал имени Москвы" обеспечит ему оперативное шлюзование, не ущемляя другие суда, чтобы все туристы смогли выполнить свою экскурсионную программу", – заключили в пресс-службе.
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