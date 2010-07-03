Теплоход и танкер столкнулись у берегов Нидерландов

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Теплоход столкнулся с танкером в реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен на юго-западе Нидерландов. Об этом ЧП сообщает информационный портал NL Times со ссылкой на офис по обеспечению безопасности.

Теплоход Viking Indun и танкер Chemical Marketer столкнулись около полуночи 1 апреля. Пострадали оба судна. Уточняется, что они повредились в тех участках, которые находятся над водой, поэтому не дали течь.

Танкер направлялся в Антверпен с нефтяным грузом. Нефть не попала в реку.

На борту теплохода был 171 человек. Известно, что пострадали несколько человек, однако точное число не приводится. Теплоход пришвартовался в Тернёзене. Люди на борту танкера не пострадали.

В конце марта у западного побережья Норвегии попал в сильный шторм паром. Экипаж подал сигнал бедствия. На борту было почти 1400 человек. Шторм не позволил пересаживать людей на другие суда, поэтому пришлось их эвакуировать на вертолетах.