Стала известна причина остановки двигателя Viking Sky

Причиной остановки двигателя на пароме Viking Sky стал низкий уровень смазочного масла. Об этом сообщила NRK со ссылкой на морское управление Норвегии.
"В данный момент мы можем утверждать, что причиной остановки двигателя стал низкий уровень смазочного масла", – сообщила телекомпания.
Днем в минувшую субботу паром попал в сильный шторм у западного побережья Норвегии. Экипаж подал сигнал бедствия.
На борту было почти 1400 человек, большинство из них – граждане США, Великобритании и Канады. Шторм не позволил пересаживать людей на другие суда, поэтому пришлось их эвакуировать на вертолетах.
Были эвакуированы почти 470 человек. Позже паром был отбуксирован в Молде. Туристы рассказывали, что многие получили травмы от падения мебели, тяжелых предметов, других людей. По информации посольства РФ в Норвегии, в составе экипажа были четверо россиян.
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