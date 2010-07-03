В составе экипажа аварийного парома Viking Sky есть трое россиян

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В составе экипажа круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у западного побережья Норвегии, есть трое граждан РФ, сообщает российское посольство в Facebook.

В дипмиссии уточнили, что среди пассажиров россиян нет.

Сейчас спасательные службы эвакуируют 1300 человек, находящихся на борту парома. К месту направлены три вертолеты, на берегу организован лагерь по приему спасенных.

Ситуацию осложняет сильный ветер. Из-за этого спасательная операция может занять длительное время.