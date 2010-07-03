Более тысячи человек эвакуируют с норвежского круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии эвакуируют 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем, сообщает местное издание VG.

Лайнер стоит на якоре у западного побережья Норвегии, в районе происшествия сильный ветер, из-за чего спасательная операция может занять длительное время.

В район ЧП вылетели три вертолета. Полиция организовала лагерь по приему эвакуированных на суше.