Более 10 пострадавших на лайнере Viking Sky госпитализированы

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После ЧП с норвежским круизным лайнером Viking Sky были госпитализированы 13 человек. Об этом сообщает в воскресенье Норвежское телеграфное бюро (NTB). По информации агентства, состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Уточняется, что находившиеся на судне люди получили различные травмы из-за сильной качки. Накануне волны в районе аварии достигали восьми и более метров. Как отмечает NTB, пострадали в общей сложности 25 человек, однако, некоторых отпустили после оказания первой помощи, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что Viking Sky, у которого накануне заглох один из двигателей, успешно прибыл в порт норвежского города Мольде с помощью буксира и двух других судов.

Вертолеты эвакуировали 463 из почти 1,4 тысячи пассажиров, остальных доставил на берег сам паром. Людей отвезли в отель, где расположился центр по оказанию им помощи.

Предполагается, что большинство пассажиров парома, в основном это американцы и британцы, смогут вернуться домой 25 марта. По информации российского посольства в Норвегии, в состав экипажа входили четверо россиян.

23 марта норвежские спасательные службы приступили к эвакуации людей с лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем. Спасательные работы осложнял сильный ветер.

24 марта специалистам удалось запустить три из четырех двигателей. После этого паром направился своим ходом в порт Мольде.