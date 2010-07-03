Более 10 пострадавших на лайнере Viking Sky госпитализированы

После ЧП с норвежским круизным лайнером Viking Sky были госпитализированы 13 человек. Об этом сообщает в воскресенье Норвежское телеграфное бюро (NTB). По информации агентства, состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Уточняется, что находившиеся на судне люди получили различные травмы из-за сильной качки. Накануне волны в районе аварии достигали восьми и более метров. Как отмечает NTB, пострадали в общей сложности 25 человек, однако, некоторых отпустили после оказания первой помощи, госпитализация не потребовалась.
Ранее сообщалось, что Viking Sky, у которого накануне заглох один из двигателей, успешно прибыл в порт норвежского города Мольде с помощью буксира и двух других судов.
Вертолеты эвакуировали 463 из почти 1,4 тысячи пассажиров, остальных доставил на берег сам паром. Людей отвезли в отель, где расположился центр по оказанию им помощи.
Предполагается, что большинство пассажиров парома, в основном это американцы и британцы, смогут вернуться домой 25 марта. По информации российского посольства в Норвегии, в состав экипажа входили четверо россиян.
23 марта норвежские спасательные службы приступили к эвакуации людей с лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем. Спасательные работы осложнял сильный ветер.
24 марта специалистам удалось запустить три из четырех двигателей. После этого паром направился своим ходом в порт Мольде.
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