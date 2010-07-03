Спасательные работы на пароме Viking Sky завершены

Эвакуация людей с парома Viking Sky завершилась. Судно направляется своим ходом в норвежский порт Мольде. Об этом сообщили представители компании-оператора Viking Ocean Cruises, передает "Интерфакс".
Уточняется, что ранее вертолеты эвакуировали с борта лайнера 479 из 1373 пассажиров. 17 человек были госпитализированы, некоторые из них получили ушибы и переломы.
Как заявили в экстренных службах Норвегии, людям, которые остались на борту, ничего не угрожает. В настоящее время Viking Sky везет 458 членов экипажа и 436 пассажиров в Мольде. Передвижения парома контролируют буксир и два судна сопровождения.
Очередной выход Viking Sky в море был запланирован на 27 марта, однако из-за ЧП его пришлось отменить.
Накануне стало известно, что норвежские спасательные службы эвакуируют людей с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем. Лайнер встал на якорь у западного побережья Норвегии.
Пассажиров судна перевозили на сушу вертолетами, но спасательные работы осложнял сильный ветер. Также существовала угроза, что судно выбросит на скалы.
В момент ЧП на борту судна находилось около 1,3 тысячи человек, четыре члена экипажа оказались россиянами.
К полудню 24 марта с Viking Sky эвакуировали порядка 400 человек. Обстановку на борту лайнера сняли на видео.
В итоге специалистам удалось запустить три из четырех двигателей. Паром начал передвигаться самостоятельно, постепенно удаляясь от опасного скалистого района.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.