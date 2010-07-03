Спасательные работы на пароме Viking Sky завершены

Фото: ТАСС/Odd Roar Lange/EPA

Эвакуация людей с парома Viking Sky завершилась. Судно направляется своим ходом в норвежский порт Мольде. Об этом сообщили представители компании-оператора Viking Ocean Cruises, передает "Интерфакс".

Уточняется, что ранее вертолеты эвакуировали с борта лайнера 479 из 1373 пассажиров. 17 человек были госпитализированы, некоторые из них получили ушибы и переломы.

Как заявили в экстренных службах Норвегии, людям, которые остались на борту, ничего не угрожает. В настоящее время Viking Sky везет 458 членов экипажа и 436 пассажиров в Мольде. Передвижения парома контролируют буксир и два судна сопровождения.

Очередной выход Viking Sky в море был запланирован на 27 марта, однако из-за ЧП его пришлось отменить.

Накануне стало известно, что норвежские спасательные службы эвакуируют людей с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем. Лайнер встал на якорь у западного побережья Норвегии.

Пассажиров судна перевозили на сушу вертолетами, но спасательные работы осложнял сильный ветер. Также существовала угроза, что судно выбросит на скалы.

В момент ЧП на борту судна находилось около 1,3 тысячи человек, четыре члена экипажа оказались россиянами.

К полудню 24 марта с Viking Sky эвакуировали порядка 400 человек. Обстановку на борту лайнера сняли на видео.

В итоге специалистам удалось запустить три из четырех двигателей. Паром начал передвигаться самостоятельно, постепенно удаляясь от опасного скалистого района.